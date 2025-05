Fratelli d’Italia: Addio PUTT, stiamo rilanciando la Città

Con l’ odierna approvazione in Consiglio Comunale delle delibere di adeguamento del PRG al PPTR e di decadimento delle NTA del PUTT abbiamo segnato una pagina di storia importante ed epocale per la citta di Brindisi. Abbiamo iniziato un iter che porterà nuove opportunità di sviluppo ed investimento per il territorio ma non da meno abbiamo liberato Brindisi da un limbo di normative ed un inferno di vincoli che l’hanno compromessa notevolmente fin ad oggi.

Come FDI esprimiamo massima soddisfazione per il nostro operato e il risultato ottenuto ma soprattutto voluto fortemente , seguito fin dall’inizio della consiliatura con il nostro assessore e vicesindaco all’urbanistica Massimiliano Oggiano e adesso andremo spediti fino all’obiettivo finale : il PUG. Ci assumiamo l’impegno di velocizzare quanto prima tutti gli atti conseguenziali ed individuare soluzioni utili a “svincolare” , nei limiti consentiti della normativa vigente, tante aree site sulla litoranea oggetto di criticità paeseggistiche al fine di garantirne un maggiore sviluppo commerciale-turistico.

Andiamo avanti così, il tempo, la pazienza e la determinazione premia sempre.

Gruppo consiliare FDI