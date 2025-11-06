Fratelli d’Italia – Brindisi, 37 milioni di euro grazie al Governo Meloni: un segnale concreto di attenzione verso il territorio

Il Governo guidato da Giorgia Meloni conferma ancora una volta la propria attenzione verso la Puglia e in particolare verso la città di Brindisi, destinando 37 milioni di euro nell’ambito dell’Accordo per la Coesione.

Le risorse rientrano nella strategia nazionale volta a valorizzare le comunità locali e le identità territoriali attraverso il “Turismo delle radici”, con interventi capaci di generare sviluppo, attrattività e benessere.

A Brindisi, i fondi saranno destinati alla riqualificazione e al potenziamento degli impianti sportivi del complesso “Masseriola” e alla realizzazione del nuovo stadio comunale nella stessa area individuata dalla programmazione urbanistica e, in coerenza con la procedura già in corso, per il nuovo Palaventi affidata a soggetto privato.

Un risultato di grande rilievo che testimonia la vicinanza del Governo Meloni al territorio brindisino, la volontà di investire in infrastrutture moderne e funzionali e di restituire ai cittadini spazi di qualità, capaci di coniugare sport, aggregazione e promozione turistica.

Fratelli d’Italia Brindisi esprime soddisfazione e gratitudine per questo importante riconoscimento, che rappresenta una risposta concreta alle esigenze del territorio e una conferma della serietà e dell’impegno del Governo e di Giorgia Meloni nel sostenere la crescita del Mezzogiorno.

Fratelli d’Italia – Brindisi