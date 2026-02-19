Fratelli d’Italia Brindisi inaugura la nuova sede cittadina: appuntamento sabato 21 febbraio

Fratelli d’Italia inaugura ufficialmente la nuova sede cittadina di Brindisi.

L’evento si terrà sabato 21 febbraio 2026 alle ore 17:30, in via Casimiro 24/26, e sarà aperto alla partecipazione della cittadinanza.

L’inaugurazione rappresenta un momento di consolidamento della presenza del partito sul territorio e un’occasione di incontro con iscritti, simpatizzanti e cittadini, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con la comunità locale e promuovere iniziative politiche e sociali a livello provinciale e regionale, oltre che essere il punto di riferimento per l’attività politica e organizzativa sul territorio.

All’incontro parteciperanno:

On. Marcello Gemmato, Sottosegretario al Ministero della Salute e Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia

Luigi Caroli, Consigliere della Regione Puglia e Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia

Massimiliano Oggiano, Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia

È prevista inoltre la presenza di parlamentari, consiglieri regionali, eletti e dirigenti locali del partito.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Coordinamento cittadino Fratelli d’Italia – Brindisi