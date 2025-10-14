Fratelli d’Italia Brindisi – Vicinanza all’Arma dei Carabinieri

Il Direttivo cittadino di Fratelli d’Italia Brindisi esprime profondo dolore e commozione per la tragica scomparsa dei tre carabinieri rimasti uccisi nell’esplosione avvenuta a Castel d’Azzano, in provincia di Verona.

Ci stringiamo con rispetto e affetto alle famiglie delle vittime — il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, il Carabiniere Scelto Davide Bernardello e il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà — e manifestiamo la nostra più sincera vicinanza all’Arma dei Carabinieri e a tutti i militari e agenti rimasti feriti.

Si tratta di una tragedia che colpisce l’intero Paese e che ricorda a ciascuno di noi il valore, il coraggio e il sacrificio quotidiano di chi indossa una divisa per difendere la sicurezza dei cittadini e la legalità sul territorio.

Fratelli d’Italia Brindisi rinnova il proprio sostegno e la propria gratitudine alle Forze dell’Ordine, che con dedizione e spirito di servizio rappresentano lo Stato nei momenti più difficili, pagando talvolta un prezzo altissimo.

In questo momento di lutto e dolore, il nostro pensiero e le nostre preghiere sono per le famiglie, i colleghi e l’intera comunità dell’Arma.

Il Direttivo cittadinoFratelli d’Italia – Brindisi