FRATELLI D’ITALIA, BUONE NOTIZIE PER RIORGANIZZAZIONE HUB VACCINALI E ISTITUZIONE CORSI DI LAUREA

Si è tenuto nella giornata di ieri un proficuo colloquio tra il

Direttore generale dell’ASL dott. Flavio Roseto e i rappresentanti

istituzionali di Fratelli d’Italia, il consigliere regionale Luigi

Caroli e i consiglieri provinciali Massimiliano Oggiano e Luciano

Cavaliere.



“È stata una interlocuzione importante e piacevole che ha permesso di

sviscerare alcune situazioni che meritano di essere attenzionate” –

sono le parole del consigliere regionale Luigi Caroli. “Siamo felici che

il direttore abbia mostrato interesse e accolto la nostra richiesta per

attivare, su Brindisi, i percorsi di lauree triennali in scienze

infermieristiche, fisioterapia e la riattivazione dei corsi tecnico di

laboratorio e di radiologia. Strumenti formativi importanti che possono

creare notevoli sbocchi professionali”.



Luciano Cavaliere ha tenuto a sottolineare la disponibilità mostrata dal

direttore Roseto nell’accogliere la richiesta di riorganizzazione

territoriale degli hub vaccinali, prospettando la possibilità di

restituire i palazzetti e le strutture di aggregazione ai rispettivi

comuni. “Il direttore ha condiviso con noi la necessità di

riorganizzare al meglio la rete degli hub vaccinali anche per contenere

i costi alla luce dell’attuale fase vaccinale, che vede i palazzetti e

altre strutture sociali occupati, per lo più in un’unica giornata

settimanale, per un numero di utenti sempre più contenuto. L’occasione è

stata utile anche per ribadire la necessità di riportare il medico del

118 sul territorio sanvitese, l’ASL già nei giorni scorsi ha effettuato

un sopralluogo individuando l’area dove sarà riposto la sede che

ospiterà il medico per l’emergenza urgenza.”



A margine della riorganizzazione degli hub vaccinali, è Massimiliano

Oggiano a rimarcare la necessità di intervenire anche su Brindisi,

annunciando un suo prossimo intervento: “Chiederò al sindaco di Brindisi

di formulare formale richiesta per la restituzione della struttura

comunale di Bozzano adibita ad hub vaccinale, da sempre utilizzata dal

comitato anziani e che deve ritornare a tale funzionalità” – lo stesso

capogruppo ha poi rimarcato che dal colloquio avuto è apparsa più chiara

la situazione del Di Summa, “Prendiamo atto che gli annunci degli anni

passati erano tali e che l’attivazione del PTA del Di Summa è ancora un

lontano miraggio rispetto a quanto acclamato negli anni passati. Siamo

ancora nella fase della progettazione da inserire nei canali di

finanziamento del PNRR”.



Tutte posizioni condivise anche dal consigliere provinciale

Francescantonio Conte, assente all’incontro per problemi personali.