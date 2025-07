Fratelli d’Italia – Domani congresso cittadino a Ceglie M.ca

Si svolgerà domani, sabato 19 luglio alle 18.30, a Ceglie Messapica uno degli ultimi congressi cittadini di Fratelli d’Italia in Puglia.

Il coordinatore provinciale e consigliere regionale Luigi Caroli, ha convocato gli iscritti cegliesi al partito all’Albergo “Tre Trulli” (via delle Grotte 16) per eleggere il nuovo coordinatore cittadino di FdI.

“Ringrazio il capogruppo di FdI al Comune di Ceglie, Cataldo Rodio – sostiene il coordinatore provinciale Caroli – per aver dato la propria disponibilità a mettersi a servizio per contribuire alla crescita del partito che Giorgia Meloni ha portato al governo nazionale e che come centrodestra pugliese puntiamo alle prossime regionale a portare al governo della Puglia.”