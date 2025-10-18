Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni nomina un commissario provinciale per Brindisi

Giorgia Meloni ha proceduto, come da regolamento del partito, a nominare i commissari provinciali di Brindisi e di Foggia in quanto in entrambi i casi i cooordinatori provinciali (nal caso di Brindisi Luigi Caroli) si erano autosospesi allo scopo di potersi candidare per le elezioni regionali. Sentito il coordinatore regionale Marcello Gemmato, pertanto, a Brindisi la Presidente Meloni ha nominato commissario il senatore Costanzo Della Porta. Caroli, così come il suo collega di Foggia, tornerà ad occupare il ruolo di coordinatore provinciale al termine della campagna elettorale.

Dall’atto della sua sospensione ad oggi le sorti del partito nel Brindisino sono state rette da Cesare Mevoli e da Toni Barella, indicati proprio dal coordinatore Caroli. La fase elettorale sarà retta, invece, dal sen. Della Porta.