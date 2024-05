Fratelli d’Italia in piazza “Contro il bullismo”

La campagna d’informazione “Contro il bullismo. Alza la testa” voluta ed organizzata dal Dipartimento Nazionale “Legalità e Sicurezza” di Fratelli d’Italia stà facendo tappa in tutte le province italiane.

La collaborazione fra il Dipartimento Legalità e Sicurezza, il Coordinamento provinciale di Brindisi, il Circolo territoriale di Brindisi città e quelli della Provincia, sta portando ad un vasto successo dell’iniziativa che mira a sensibilizzare i cittadini sul contrasto al bullismo ed al cyberbullismo, un fenomeno sociale rilevante che colpisce prevalentemente gli adolescenti nella loro fase di crescita.

“ FdI, con i suoi massimi vertici nazionali e regionali” , – dichiara Cesare Mevoli, Dirigente Nazionale di FdI e responsabile per la Puglia del dipartimento – “ ritiene che la sicurezza dei nostri ragazzi sia uno dei presupposti del vivere civile e sia a fondamento del concetto stesso di libertà”.

Per tutto questo, per ringraziare i sacrifici e l’impegno quotidiano degli uomini e donne in divisa, e per diffondere ai cittadini le nostre idee sull’argomento, oggi, domenica 5 giugno, dalle ore 09,30 alle 12,30 saremo in Piazza della Vittoria, – e con il nostro materiale informativo, faremo sentire forte la richiesta di legalità.

All’appuntamento, oltre a Cesare MEVOLI, prenderanno parte il Presidente provinciale di FdI, Consigliere Regionale Luigi CAROLI, ed i responsabili provinciale e cittadino di Gioventù Nazionale, Andrea MECCA e Giuseppe BLASI.