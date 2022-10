FRATELLI D’ITALIA: LA ROTAZIONE DEI DIRIGENTI AL PRIMO PUNTO DEL NOSTRO PROGRAMMA

Sempre piu convinti che Fratelli d’Italia, cosi come convintamente gia’ affermato in passato, mettera’ al primo punto del proprio programma la ROTAZIONE DEI DIRIGENTI del Comune di Brindisi! Lo faremo insieme a quanti decideranno di condividere, integrare e/o migliorare il nostro programma (in linea con la nostra idea di Citta e dei reali bisogni dei brindisini) per ridare ai nostri concittadini ed alla nostra Citta un modello di sviluppo, elementare nei contenuti, chiaro nell’attuazione, in linea con le sfide di una transizione energetica (sino ad ora solo a parole) subita e non gestita dall’attuale Amministrazione Comunale che ha prodotto sino ad ora solo recessione e devastazione del tessuto imprenditoriale ed occupazionale, rispondente alle reali potenzialit√† ed esigenze del territorio, non in contrasto ma compatibile e complementare con le sfide del nuovo Piano Regolatore Portuale (unico documento di pianificazione del territorio adottato in tempi record a differenza del PUG che continua a subire ritardi ingiustificabili ed incolmabili causando incalcolabili danni ad un nuovo modello di sviluppo urbanistico, sociale ed economico della Citta) vero volano di sviluppo dell’intero territorio del Grande Salento! Metteremo a disposizione la nostra coerenza, concretezza, correttezza e credibilita’ prendendo impegni ben precisi con la Citta’ in tutte le sue componenti (dalle piu fragili alle piu’ virtuose), innescando percorsi di condivisione e pacificazione sociale, ormai completamente compromessa da un atteggiamento presupponente, arrogante e restio al dialogo da parte del Sindaco Rossi e dei partiti e movimenti che lo sostengono avulso dalla realta’, rivendicando dignita’ e rispetto per il nostro territorio al Governo Nazionale, sino ad oggi calpestati da Governi sordi alle emergenze del nostro territorio con la gravissima complicita’ di una Regione completamente assente, attraverso un proficuo e diretto rapporto!

Dott. Massimiliano Oggiano

Capogruppo FdI

Cesare Mevoli

Commissario cittadino FdI