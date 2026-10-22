Fratelli d’Italia – Licenze Ncc: ok della Giunta a valutare

Fratelli d’Italia esprime soddisfazione per quanto deliberato oggi dalla Giunta comunale di Brindisi in merito alla costituzione della commissione consultiva chiamata a valutare l’ ampliamento delle licenze per il servizio di Noleggio con Conducente (NCC).

Si tratta di un passo importante per avviare un percorso di approfondimento e confronto, nell’ottica di rispondere alle esigenze del territorio, migliorare l’offerta dei servizi di trasporto e sostenere lo sviluppo turistico ed economico della città.

Riteniamo fondamentale che questo percorso si sviluppi attraverso un confronto serio e costruttivo con le associazioni di categoria, ascoltando le esigenze degli operatori e valutando attentamente la domanda di servizio, nel rispetto di un giusto equilibrio tra le opportunità di crescita e la tutela degli operatori già presenti sul mercato.

L’obiettivo deve essere quello di individuare soluzioni sostenibili, capaci di rafforzare i servizi offerti a cittadini e turisti, senza compromettere gli equilibri del settore.