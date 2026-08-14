Fratelli d’Italia – Nominati due vice coordinatori cittadini

Nell’ottica di un rafforzamento e di un sempre più capillare radicamento sul territorio, il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia a Brindisi si arricchisce di due nuove figure di riferimento. Il Coordinatore Cittadino, Prof. Massimiliano Oggiano, ha ufficializzato oggi la nomina dell’Avv. Fabio Speranza e della Dott.ssa Aurelia Roppo quali Vice Coordinatori Cittadini del partito.

​La decisione giunge al termine di un’attenta valutazione volta a potenziare l’azione politica locale, puntando su competenze e professionalità riconosciute.

​«Sono convinto – dichiara il Coordinatore Cittadino Prof. Massimiliano Oggiano – che, grazie alle loro elevate qualità umane e professionali, l’Avv. Speranza e la Dott.ssa Roppo riusciranno a dare un impulso fondamentale all’attività politica di Fratelli d’Italia a Brindisi. Il nostro obiettivo è garantire una crescita qualitativa e quantitativa del partito sul territorio, traducendola in idee, iniziative e proposte concrete. Lavoreremo in stretta sinergia con il coordinamento cittadino e con tutte le rappresentanze istituzionali di FdI per rispondere al meglio alle esigenze della nostra comunità».

​Con queste nuove nomine, Fratelli d’Italia Brindisi prosegue il proprio percorso di consolidamento e apertura alle migliori energie della città, confermando la centralità del lavoro di squadra per lo sviluppo del territorio.