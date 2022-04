FRATELLI D’ITALIA – OSPEDALE DI OSTUNI, LAVORI INFINITI E COSTI TRIPLICATI

OSPEDALE DI OSTUNI, LAVORI INFINITI E COSTI TRIPLICATI

Sopralluogo e conferenza stampa del gruppo regionale di Fratelli d’Italia sul cantiere

Vent’anni d’attesa e costi triplicati: l’OSPEDALE DI OSTUNI, il grande incompiuto ma anche il grande spreco di denaro pubblico.

Il gruppo di Fratelli d’Italia dopo aver sollevato più volte il problema in Consiglio regionale ha deciso di vederci chiaro e andare sui cantieri infiniti dell’Ospedale per verificare i lavori in corso e il cronoprogramma: il sopralluogo avverrà domani, mercoled? 6 aprile.

Al termine i consiglieri regionali incontreranno il direttore generale Flavio Roseto per fare chiarezza su un ospedale centrale per la Valle d’Itria, specie d’estate.

Al termine, alle 12, i consiglieri rilasceranno le dichiarazioni alla stampa sull’esito del sopralluogo e incontro.