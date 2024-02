Fratelli d’Italia – Quarta risponde a Caroli

Leggo, a dir la verità senza stupore, le dichiarazioni rilasciate a Quotidiano di Brindisi, da parte di Luigi Caroli che confermano la sua grande capacità di rispondere alle domande con il nulla cosmico.

Ora attacca anche il Segr. Generale del Comune di Brindisi, il quale con un atto formale, respinge ed è costretto a spiegare allo stesso Caroli, che non si può per legge espellere un consigliere dal proprio gruppo di appartenenza.

Ma Caroli abituato a non rispettare regole e statuto forse pensa di stravolgere anche la Costituzione.

Talmente pieno di sé ammette anche di aver violato il regolamento congressuale, raccogliendo con largo anticipo alla data poi lanciata dal partito per il congresso ben 40 firme su 52!

Non poteva farlo!

Non poteva raccogliere più della metà!

Regole, caro Caroli, REGOLE continuamente violate.

La verità è che questo partito è ostaggio dell’unico consigliere regionale della provincia, e in una fase così importante che ci vedrà affrontare l’elezioni europee non può permettersi di perdere pezzi.

La conferma alla guida (senza patente) del partito non sarà certo per meriti o buona gestione, visto anche i risultati ottenuti alla Provinciali.

Gli elettori brindisini alle prossime regionali ne terranno certamente conto.

Roberto Quarta

Consigliere comunale

Fratelli d’Italia