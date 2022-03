FRATELLI D’ITALIA ROMPE GLI INDUGI ED APRE AL CIVISMO. IMMINENTE UN CONFRONTO CON “BRINDISI AL CENTRO”

Fratelli d’Italia. “Parte da noi, anche da soli l’alternativa all’amministrazione di sinistra”

Conferenza stampa questa mattina, presso Palazzo di Città, del gruppo dirigente di Fratelli d’Italia per parlare di alcune questioni di rilevanza nazionale e locale, come l’emergenza energetica e le scelte fatte anche in tal senso da chi governa la città e la Regione. “Noi siamo pronti – ha detto il consigliere comunale e provinciale Massimiliano Oggiano – per essere con il centro destra forza di governo per questa città, dove in questi quattro anni di guida della sinistra si è assistito alla mortificazione del nostro territorio. E l’ultima vicenda legata all’emergenza energetica sta dimostrando proprio questo. L’Amministrazione Rossi, infatti, sta fallendo in ogni situazione. Anche l’Enel ci deve dare risposte chiare. Ora basta con le cose dette e non dette. Brindisi ha bisogno di chiarezza e di fatti. Noi saremo pronti per dare un altro senso a questo territorio. L’anno che ci separa dalle prossime elezioni passa presto. Noi siamo pronti in tutto e per tutto”. Da Fratelli d’Italia parte l’invito al dialogo a tutte le forze sociali e al mondo del civismo per vedere un futuro più tranquillo e sereno. Non viene scartata l’idea, come sostenuto dal leader Giorgia Meloni, di andare alle amministrative da soli con al fianco le liste civiche. Oggiano, in particolare, ha fatto riferimento all’ormai imminente apertura di un dialogo con le liste e i movimenti che si riconoscono nella coalizione “Brindisi al centro” e con cui si potrà costruire un percorso di condivisione, con l’auspicio che anche le altre forze “tradizionali” del centro destra decidano di seguire la stessa strada. Erano presenti, oltre ad Oggiano, il consigliere regionale Luigi Caroli (anche nella sua veste di commissario provinciale del partito), il consigliere provinciale Luciano Cavaliere e il coordinatore cittadino Cesare Mevoli.