Fresh Family Academy, sabato 28 giugno lo spettacolo “We can do it”

Anche quest’anno la Fresh Family regalerà alla città di Brindisi uno spettacolo unico ed entusiasmante dal titolo “We ca do it” sabato 28 giugno pv (inizio ore 21,00) presso la Scalinata di Virgilio sul lungomare Regina Margherita. Tutti gli allievi e insegnanti dell’accademia porteranno in scena uno spettacolo dedicato alle donne. “In ordine cronologico – spiega la direttrice Silvia Bevilaqua – andremo a raccontare di tutte le donne più iconiche, che hanno segnato la storia con il loro coraggio, talento e determinazione. Dalle prime donne attiviste ai simboli contemporanei, attraverseremo secoli di conquiste e battaglie per l’uguaglianza e i diritti”.

La serata sarà un viaggio attraverso la musica e la danza in cui ogni performance celebrerà la forza e la resilienza delle donne. Gli spettatori potranno ammirare momenti di grande intensità emotività, energia e divertimento resi possibili dall’impegno e dalla passione dei nostri allievi e insegnanti. Inoltre, il pubblico avrà l’opportunità di riflettere sull’importanza del ruolo delle donne nella società e su quanto ancora ci sia da fare per raggiungere una vera parità. Sarà un’occasione per ispirarsi e per ricordare che, insieme, possiamo davvero fare la differenza.

“Non perdetevi questo evento straordinario – conclude Silvia Bevilaqua – che promette di lasciare un segno nel cuore di tutti i partecipanti. Vi aspettiamo numerosi per applaudire e sostenere il talento degli allievi della Fresh Family Academy”.