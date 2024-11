Friolo direttore generale di Asl. Ma in Basilicata…

Dapprima la nomina a commissario e poi quella a direttore generale dell’Asl di Matera. Il prescelto è l’avvocato brindisino Maurizio Friolo (di Torre Santa Susanna) il quale si conferma come uno dei migliori manager della sanità pubblica nel Mezzogiorno d’Italia. Ma in Puglia, la sua regione, probabilmente ha avuto un peso la sua esperienza politica nel centro destra ed anche la candidatura nelle ultime elezioni regionali al fianco di Raffaele Fitto. E quindi il Governo di centro sinistra della Regione ha pensato bene di non “considerarlo”.

Ma può essere questo un motivo credibile per lasciar andare via dalla Puglia un professionista della sua levatura? Friolo, infatti, ha maturato esperienze significative nell’Asl della sua provincia, oltre che in altri territori pugliesi, in Calabria e, appunto, in Basilicata.

A Matera l’avv. Friolo ha svolto dapprima le mansioni di direttore amministrativo, poi quelle di commissario e adesso quelle di direttore generale. Un riconoscimento delle sue indubbie capacità che in Puglia, la sua regione, non c’è stato.