Frode nel vino – Assolti società ed amministratori della Megale Hellas di San Pietro V.co

Assolti da tutte le accuse gli amministratori della società vitivinicola Megale Hellas srl di San Pietro Vernotico. Si tratta di Giuseppe Caragnulo, 63 anni, di San Donaci e di Vincenzo Laera, 43 anni, di Martina Franca. Nei lor confronti il pubblico ministero Raffaele Casto aveva ipotizzato l’esistenza di una operazione di acquisto e rivendita di vino in frode alle norme poste a tutela dei consumatori.

I difensori (avvocato Massimo Manfreda per Caragnulo e avvocato Frasncesco Vergine per Laera) sono riusciti a dimostrare l’assoluta inesistenza di condotte illegali e quindi hanno ottenuto l’assoluzione da tutte le accuse per i loro assistiti. Il PM aveva chiesto la condanna a due anni di reclusione e la confisca di circa 4 milioni di euro.

In partica, l’istruttoria ha consentito di stabilire che il vino acquistato dalla Spagna non era stato utilizzato per essere rivenduto come italiano, ma era stato regolarmente impiegato in usi consentiti dalle normative comunitarie.