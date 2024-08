Fronte del Blasco, domani a Mesagne tributo live a Vasco Rossi

In piazza Porta Grande nei pressi dei locali “Bar Appia 707”, “La Baia”, “La Forchetta Salentina”, “Paninoteca Giulio”.

Serata musicale in compagnia dei più grandi successi di Vasco Rossi, l’appuntamento è per martedì 27 agosto in piazza Vittorio Emanuele II con la band “Fronte del Blasco”. Lo spettacolo si terrà nei pressi dei 4 locali che organizzano l’evento, sono: Bar Appia 707 Caffetteria, La Baia Food Experience, La Forchetta Salentina, Paninoteca Giulio. Start ore 21.30, per prenotazioni tavoli contattare i locali indicati. Siete pronti per cantare?