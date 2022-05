“FRUITS ON FIRE”. I RUAHART IN CONCERTO IL 4 GIUGNO

L’Associazione “RUAHart Artistic Worship” sta organizzando un concerto artistico dal titolo “Fruits on Fire”, Sabato 04 Giugno 2022 in piazza Duomo a Brindisi, per vivere insieme un momento di riflessione, di preghiera ma anche di festa in occasione della solennità cristiana della Pentecoste.

Un’occasione per celebrare la vita in ogni sua manifestazione, tra musiche contemporanee religiose e laiche, tra perfomance teatrali e danza, tra suoni, luci e video che coinvolgeranno i presenti, ponendo l’attenzione sui frutti dello Spirito Santo, sui talenti che ognuno di noi possiede e può mettere a frutto per gli alt

Il concerto vedrà la partecipazione amichevole di due artisti locali: Paola Petrosillo e Giuseppe Romano, che proporranno dei loro brani originali, scritti da loro stessi, cosi come interverranno esprimendo i propri talenti con la danza alcuni allievi del “Centro Arte Danza” di Claudia Giubilo, e la bravissima attrice teatrale brindisina Clara Scardicchio.