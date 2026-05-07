Fruizione dei beni culturali e turismo crocieristico: l’Assessore De Maria fa chiarezza

L’Assessore al Turismo e al Marketing territoriale, Giuseppe De Maria, fa chiarezza intervenendo in merito alle recenti polemiche riguardanti la gestione dei contenitori culturali cittadini. “È necessario fornire dati aggiornati con particolare attenzione al calendario dei flussi crocieristici per confermare che Brindisi non si fa trovare chiusa ed anzi c’è il massimo impegno dell’Amministrazione comunale e degli uffici nel garantire un’accoglienza turistica adeguata.” Ciò in particolare riguarda il Tempio di San Giovanni al Sepolcro che “pur avendo il giorno di chiusura ordinaria il mercoledì, vede l’apertura straordinaria garantita in coincidenza con l’arrivo delle navi da crociera e lo stesso accade per la Casa del Turista”.

In merito al Monumento al Marinaio d’Italia, invece “sono in corso interventi di messa in sicurezza. È stata di recente completata la prima parte concernente interventi strutturali cruciali, dalla sostituzione della ringhiera del belvedere al restauro del portone monumentale e siamo orgogliosi di annunciare – spiega De Maria – che la riapertura è prevista entro la seconda metà di maggio, con l’attivazione del servizio POS per agevolare i pagamenti elettronici, quale passo necessario verso la modernizzazione dei servizi.”

Per quanto riguarda l’area archeologica di San Pietro degli Schiavoni, “abbiamo implementato un avanzato sistema di videosorveglianza collegato a Palazzo Nervegna che ci permetterà, a brevissimo, di riattivare la fruizione del sito anche in modalità di monitoraggio remoto, garantendo il rispetto delle norme di sicurezza per lavoratori e visitatori.”

“Il nostro obiettivo – conclude De Maria – non è rispondere alle polemiche, ma costruire una città dove il turista e il cittadino possano godere del patrimonio artistico senza ostacoli. I numeri e le riaperture imminenti dimostrano che la direzione intrapresa è quella giusta: Brindisi è pronta ad accogliere i visitatori della stagione 2026 con servizi potenziati e una visione strategica chiara.”

Orari di apertura:

Tempio di San Giovanni al Sepolcro * (gio-mar 8:00 – 20:00), Palazzo Granafei-Nervegna (lun-ven 7:30 – 20:00, sab-dom 8:00 – 20:00), Monumento al Marinaio (riapertura prevista la seconda metà di maggio), Scavi Archeologici di San Pietro degli Schiavoni (1 aprile – 31 ottobre: 9:00 – 19:00; 1 novembre – 31 marzo: 9:00 – 17:00), Bastione San Giacomo (apertura in occasione di eventi e iniziative programmate), Casa del Turista* (lun-ven 16:00 – 19:00) Palazzina del Belvedere (gio-mar 10:00 – 13:00 e 17:00 – 20:00), Ex Convento Santa Chiara e Biblioteca del Vicolo (lunedì, mercoledì e venerdì: 9:00 – 13:00 e 16:00 – 19:00; martedì e giovedì: 9:00 – 19:00) Vasche Limarie (tutti i giorni, 9:00 – 20:00), Bastione Carlo V (lun–ven: 9:30 – 12:30 e 17:00 – 20:00), Convento delle Scuole Pie (lun-sab, 10:00 – 12:00 e 16:00 – 20:00), Palazzo Guerrieri ** (lun-ven, 9:00 – 18:00).

Non rientrano nei siti comunali, e quindi le aperture al pubblico rientrano nelle modalità di fruizione definite dagli enti concessionari, il Castello Alfonsino – Forte a Mare, il Castello Svevo e la Casa di Virgilio.

*Apertura straordinaria in coincidenza con l’arrivo delle navi da crociera.

**Gli orari possono subire variazioni nel caso di eventi o programmazione straordinaria.