FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE – FIRMATO CONTRATTO PER FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE

Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale. Progetto “Mediaporto di Brindisi – Biblioteca di comunità – Mediateca – Hub della Creatività”. Firmato il contratto per fornitura arredi e attrezzature informatiche

Firmato lunedì 20 dicembre 2021 il contratto tra la Provincia di Brindisi e la ditta “GAM Gonzaga Arredi Montessori srl” corrente in Gonzaga (MN), vincitrice della gara ad evidenza pubblica per la fornitura arredi e attrezzature informatiche per il progetto “Mediaporto di Brindisi – Biblioteca di comunità – Mediateca – Hub della Creatività”, nell’ambito del POR Puglia FESR – FSE 2014-2020. Asse VI Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.7. Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, da attuare all’interno dei locali dell’ex Biblioteca provinciale di Brindisi, per l’importo complessivo contrattuale di € 765.478,65, oltre IVA.

Il termine dei lavori è fissato entro 150 giorni continuativi dalla data di consegna in modo da consentire l’apertura della Mediateca e la fruizione della stessa da parte dell’utenza entro il mese di giugno 2022.