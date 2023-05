Una fuga di gas si è verificata in via Sardelli, nel rione Sant’Angelo di Brindisi, a due passi da viale Palmiro Togliatti. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco i quali hanno fatto evacuare le otto famiglie residenti nello stabile. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto anche la polizia locale e il personale del 118.