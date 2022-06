FUGA DI MEDICI DAL SISTEMA DI EMERGENZA URGENZA 118 BRINDISI

La già nota carenza di medici del 118 di Brindisi (32 unità hanno abbandonato il servizio negli ultimi

2 anni) rischia di aggravarsi ulteriormente nei prossimi giorni: i medici , pronti alle dimissioni di

massa, hanno chiesto un incontro urgente con il nuovo Direttore Generale Dott. Roseto, disponibile

al dialogo, affinché si prendano provvedimenti immediati che consentano a tali professionisti di

raggiungere condizioni lavorative che garantiscano dignità e tutele nello svolgimento delle loro

funzioni, essenziali per la vita delle persone. Sono medici, con un contratto in convenzione con la

Asl (già privo di per sé di un adeguato trattamento economico, del riconoscimento dei vari rischi a

cui quotidianamente vanno incontro e delle rispettive tutele) che, nei fatti, assolvono i loro compiti

al pari dei colleghi ospedalieri. A differenza loro, svolgono turni gratuiti di reperibilità, non hanno

congedi parentali o per la formazione, non hanno diritto allo studio e quindi nessuna possibilità di

crescita professionale, non hanno tredicesima, nessun TFR e hanno una misera retribuzione di

malattie e infortuni tramite un’assicurazione e l’ENPAM. Ora dicono basta all’indifferenza che

questa Asl ha dimostrato nei loro confronti per anni. Nonostante le ripetute richieste di incontri,

inoltrate dalle varie sigle sindacali a cui sono iscritti, i precedenti Direttori Generali non hanno mai

risposto. Durante la pandemia legata al covid sono stati tra i pochi medici a non interrompere la

propria attività, lavorando in condizioni critiche, hanno garantito assistenza ai pazienti a domicilio.

Si sono ammalati, hanno contagiato i propri cari, ma per loro nessun riconoscimento. Per i loro figli

nessuna considerazione, visto che lo Stato non li ha ritenuti degni di avere il supporto economico,

riservato ad altre categorie, per sostenere le spese della baby-sitter mentre rimanevano bloccati per

ore in ambulanza, spesso oltre l’orario di servizio. Da raccontare ci sarebbe tanto altro.

Se non avranno un riscontro positivo alle loro richieste nel brevissimo tempo dalla Direzione

Generale di questa Asl, stanno valutando di dimettersi dal 118 per intraprendere altre attività che

diano dignità alla loro professione.

Questa nota è a firma dei medici del 118 Brindisi