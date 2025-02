Full time personale 118 – Vizzino: per i nostri lavoratori del 118 finalmente riconosciuto un diritto che va incontro anche alle esigenze dei nostri cittadini

“E’ stato necessario un gran lavoro di mediazione, così come un invito a tutte le parti in causa a ragionare con i “numeri” e coni diritti dei lavoratori, ma alla fine abbiamo ottenuto il risultato sperato che consiste nel passaggio a tempo pieno di tutti i soccorritori e gli autisti-soccorritori che effettuano il servizio del 118 in provincia di Brindisi”. Lo afferma il Presidente della Commissione Sanità della Regione Puglia Mauro Vizzino.

“Si tratta di lavoratrici e lavoratori che ogni giorno si dannano l’anima per salvare la vita a chi ha bisogno di aiuto. Certo – aggiunge Vizzino – non è stato facile e da Presidente della Commissione Sanità ho ascoltato in audizione le giuste rivendicazioni delle organizzazioni sindacali e ho dovuto chiedere il coinvolgimento diretto dell’Assessorato, del Dipartimento Salute e di tutti gli uffici regionali a cui spettava il compito di autorizzare l’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi a dare soluzione al problema. Alla fine ce l’abbiamo fatta e adesso Sanitaservice e la stessa Asl potranno completare gli adempimenti, controllando nei dettagli la situazione economica, visto che non si potrà sforare la spesa sostenuta fino ad oggi”.