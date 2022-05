FUNGHI AVVELENATI – MARITO E MOGLIE IN “INTENSIVA” AL PERRINO

Hanno consumato funghi raccolti ad ottobre e poi congelati. Dopo qualche ora hanno cominciato a sentirsi male, a tal punto da rendersi necessario il loro ricovero nel reparto di osservazione intensiva del pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. Si tratta di marito e moglie di San Donaci, rispettivamente di 62 e 56 anni. Le loro condizioni destano preoccupazioni. I sanitari dell’ospedale brindisino li stanno sottoponendo ad una terapia che, come accade in questi casi, viene stabilita in collaborazione con il Centro antiveleni di Foggia.

E’ evidente che si trattava di funghi velenosi, raccolti non si sa bene dove. Il solito “fai da te” che ogni anno provoca decine di avvelenamenti.

NOTIZIA AGGIORNATA