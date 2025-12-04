Funziona il nuovo servizio di igiene urbana a Carovigno

E‘ stato presentato ufficialmente oggi, nell’aula consiliare del Comune di Carovigno, il nuovo servizio di igiene urbana affidato a Gial srl.

L’azienda, che opera sul territorio già dal 1° ottobre, ha conseguito ottime percentuali di raccolta differenziata nei primi due mesi di attività, raggiungendo nel mese di novembre la percentuale record dell’80,57%.

Nel corso della conferenza stampa sono stati presentati i nuovi calendari di raccolta per le Utenze Domestiche e per le Utenze Non Domestiche che entreranno in vigore nelle prossime settimane, previa comunicazione istituzionale.

Ecco alcune novità in anteprima.

Le famiglie con neonati fino a 3 anni di età e quelle con disabili o anziani che hanno particolari esigenze possono usufruire di un giorno aggiuntivo per il ritiro di pannolini/pannoloni, oltre a quello già previsto e al giorno fissato per il ritiro del non riciclabile.

Per quel che concerne le attività commerciali vengono incrementate le frequenze di raccolta dei rifiuti, in particolare:

l’organico verrà raccolto tutti i giorni dal lunedì al sabato nel periodo invernale, e nel periodo estivo anche la domenica ;

; i cartoni verranno ritirati quattro volte a settimana tutto l’anno ;

; il vetro verrà ritirato due volte a settimana in inverno e tre volte a settimana in estate ;

; la plastica e i metalli verranno ritirati due volte a settimana in inverno e tre volte a settimana in estate.

Un altro strumento importante nel servizio di igiene urbana è rappresentato dal Centro Comunale di Raccolta, in via Santa Sabina 105, che resterà aperto anche nel pomeriggio, seguendo questi orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 13.20 e dalle 15.00 alle 17.00. Nel periodo invernale il CCR resterà chiuso nella giornata di domenica, mentre dal 1° giugno al 30 settembre sarà aperto dalle 7.00 alle 13.20.

Inoltre, alla cittadinanza verranno consegnati una “Guida alla Raccolta”, in cui sono contenuti i princìpi fondamentali della raccolta differenziata ed una panoramica sulle varie tipologie di rifiuti, ed un praticissimo “Rifiutologo”, che contiene i principali oggetti di uso quotidiano e le rispettive modalità di corretto conferimento.

“Come amministrazione siamo ben lieti di aver potuto avviare per la prima volta dall’inizio il nuovo servizio di igiene urbana. Siamo partiti dalla scrittura del bando di gara, cucito su misura sulle esigenze del nostro territorio, all’affidamento alla Gial e all’inizio della fase operativa avviata a ottobre. Ringrazio tutti gli addetti ai lavori e i cittadini per la fattiva collaborazione che ci ha già permesso di ottenere risultati notevoli”, afferma il sindaco di Carovigno, dott. Massimo Vittorio Lanzillotti.

“In soli due mesi siamo riusciti a centrare l’obiettivo di aumentare la percentuale di raccolta differenziata e non di poco. Abbiamo infatti superato la soglia del 65%, raggiungendo l’80,57% a novembre. La prima parte della campagna di informazione e sensibilizzazione ‘Carovigno differenzia. Col gesto giusto’ ha dunque iniziato a dare i suoi frutti e confidiamo di poter continuare a lavorare in tale direzione in pieno spirito collaborativo con i cittadini, per poter consolidare questi risultati”, dichiara l’Assessore all’Ambiente del Comune di Carovigno, dott.ssa Annamaria Saponaro.