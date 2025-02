Funzione Pubblica CGIL Brindisi – Incidente 118, la Polizia Locale ha fatto il suo dovere

La scrivente O.S. desidera chiarire che per quanto avvenuto nell’incidente che ha coinvolto una ambulanza del 118 che non aveva alcuna intenzione di esprimere critiche sull’operato delle forze dell’ordine ed in particolare della Polizia Locale che da sempre effettua un servizio di eccellenza, il nostro richiamo all’articolo 177 sul dare precedenza ai veicoli dì emergenza è relativo ad un discorso più generale rispetto ad una normativa che va incardinata nelle esigenze di servizio e non al caso di specie, abbiamo anche sottolineato l’importanza di dotare gli autisti del 118 di una patente professionale, in considerazione della delicatezza del servizio svolto. Questi incidenti non riflettono una mancanza di attenzione da parte delle autorità locali, ma piuttosto una necessità di riconoscere la specificità e l’importanza di questo ruolo.

Tant’è che abbiamo richiamato ASL e Sanitaservice ASL Brindisi ad organizzare corsi di Guida Sicura con lo scopo di fornire agli operatori tutte le competenze necessarie per affrontare le diverse situazioni di emergenza che possono verificarsi durante la guida di un’ambulanza. Tutto ciò affinché il personale del 118 sia adeguatamente formato e preparato per affrontare le sfide quotidiane del proprio lavoro. La guida sicura è necessaria per garantire l’efficienza e la sicurezza del servizio di emergenza urgenza.

Ad ogni buon conto chiediamo scusa per il fraintendimento e ci schieriamo con decisione dalla parte delle Forze dell’Ordine nel contesto venutosi a creare, in cui un dirigente ASL accusa a mezzo stampa la Polizia Locale di aver interpretato in maniera personale il codice della strada, accendendo una macchina del fango che come Funzione Pubblica CGIL non possiamo accettare.

Chiediamo all’Asl di Brindisi di intervenire e stigmatizzare tali dichiarazioni che ledono la professionalità di lavoratrici e lavoratori della Polizia Locale del Comando di Brindisi, che meritano il ringraziamento della cittadinanza per il lavoro svolto sempre con grande professionalità.

Luciano Quarta

Segretario Generale Funzione Pubblica CGIL Brindisi

