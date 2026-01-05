Furti nei cimiteri. Non lasciano in pace neanche i morti!

E’ proprio il caso di dire che non lasciano in pace neanche i morti. I cimiteri della provincia di Brindisi sono stati presi di mira, proprio in questi giorni, da bande di ladri che hanno asportato statuette, vasi portafiori e finanche le lettere che compongono i nomi dei defunti. Si potrebbe ipotizzare che si tratta di furti su commissione, ma è chiaro che dovranno essere le forze dell’ordine a stabilirlo, estendendo le indagini anche a possibili ricettatori. Al momento i malviventi hanno già “colpito” i cimiteri della frazione di Tuturano, di Villa Castelli, San Pietro Vernotico, San Donaci, Oria, Torchiarolo, Ceglie Messapica e San Vito dei Normanni. Ai furti in più di qualche occasione si aggiungono anche atti vandalici, con la distruzione di lapidi.



