Furti nel parcheggio del “Perrino” – La Uil Fpl chiede l’intervento dell’Asl e del Prefetto

Dopo l’ennesimo furto di auto nel parcheggio dell’Ospedale “Perrino” di Brindisi, aggravato dal fatto che si trattava di un’autovettura per disabili e che all’interno vi fosse una sedia a rotelle di una persona con serie problematiche, è emblematico di questo territorio. Tale avvenimento impone una definitiva e decisiva attenzione da parte dei vertici aziendali, in collaborazione con le altre istituzioni, e una determinata presa di posizione a garanzia di tutti i lavoratori e utenti, ormai da anni saccheggiati in maniera indisturbata.

Come organizzazione sindacale, abbiamo più volte denunciato e chiesto maggiori controlli all’interno e all’esterno del presidio, attraverso il potenziamento della vigilanza armata e una presenza ciclica delle forze di polizia. L’episodio, ribadiamo, è l’ennesimo che solleva la questione della sicurezza dei parcheggi e del personale, in un contesto sensibile come quello ospedaliero.

Chiediamo con la massima urgenza un monitoraggio H24 con telecamere e il loro posizionamento strategico per il rilevamento immediato di qualsiasi attività sospetta, insieme a una presenza fissa di vigilanza all’interno dell’area, con pattugliamenti periodici mirati alla repressione di tali reati.

Inoltre, chiediamo a Sua Eccellenza, il Sig. Prefetto, l’apertura di un tavolo sulla sicurezza e criminalità, poiché ormai i cittadini e gli operatori sanitari hanno paura di recarsi presso il nosocomio, unico per la Provincia di Brindisi.

Certi di un Vostro gradito riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Brindisi 18.08.25

La Segreteria Generale

UIL FPL BRINDISI