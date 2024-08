Furti nella zona industriale – Una nota del Presidente del Consorzio Asi

Con riferimento alla nota dell’imprenditore Giovanni Brigante è bene precisare che

nella Zona Industriale di Brindisi (ma anche in quelle di Ostuni, Fasano e Francavilla Fontana)

è attivo un sistema di videosorveglianza integrato che consente il videocontrollo dei punti

sensibili degli Agglomerati ed è in grado di realizzare un monitoraggio continuo h24 del

territorio, giorno e notte e consentendo allo stesso tempo, un collegamento diretto con la

Control Room del Consorzio ASI, con la Questura di Brindisi (collegata in fibra ottica diretta,

per migliorare la qualità del servizio) e il Comando Provinciale dei Carabinieri (collegato con

ponte radio) e al contempo con il sistema centralizzato nazionale targhe e transiti (SCNTT)

del Ministero dell’Interno.

Tale impianto di videosorveglianza realizzato nell’ambito del “Programma Operativo

Nazionale “Legalità” 2014-2020”, di proprietà del CONSORZIO ASI, collaudato nel luglio 2023,

è attivo e perfettamente funzionate e dotato di tecnologia di ultimissima generazione, a ha

già permesso di impedire vari tentativi di furti e individuare malfattori a seguito di eventi

criminosi e furti.

L’impianto di videosorveglianza è dotato di telecamera di contesto (day e Night –

giorno e notte) ad altissima definizione, oltre a telecamere per la rilevazione delle targhe

degli autoveicoli che prevedono la visione anche in assenza di luce (durante la notte). La Zona

Industriale di Brindisi è dotata di n. 57 postazioni, di cui n. 46 Lettori Targa e n. 96

Telecamere bullet di videosorveglianza. La visione di tali telecamere, sia in live che in

registrazione (si riesce a visionare sino a circa 3 settimane precedenti) è direttamente

affidata alla Questura di Brindisi e al Comando Provinciale dei Carabinieri. Tuttavia il

CONSORZIO ASI di Brindisi ha istituito, all’interno della propria Control Room, una sala

dedicata alle sole forze dell’ordine, per le operazione di visione ed estrazione delle immagini,

con personale addetto e dedicato al servizio 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Tutti gli accessi ed i nodi viari principali della Zona Industriale di Brindisi sono

videosorvegliati e controllati, sia per il controllo del territorio che per la lettura delle targhe,

cosi come in prossimità dell’azienda “G.G. Brigante Srl”. Il Consorzio ASI, proprietario

dell’impianto a cui è affidata la manutenzione continua del servizio, è disponibile, come lo è

sempre stato, a dare supporto alla forze dell’Ordine, nella ricerca delle immagini e

acquisizione fotogrammi e video nell’ambito dell’indagine, mettendo a disposizione la propria

struttura operativa, così come avviene quotidianamente, non solo per la Zona Industriale di

Brindisi, ma per l’intera Provincia.

Avv. Vittorio Rina – Presidente del CONSORZIO ASI BRINDISI