Furto ai danni di un ottico di Ostuni – Identificati gli autori

La Polizia di Stato di Ostuni, e il dirigente Commissario Capo Dott. Michele Marinelli vengono calorosamente ringraziati da Anna Poggianella, Ottico Optometrista per l’importante lavoro svolto in seguito al recente furto avvenuto sabato mattina 16 Marzo. Due extracomunitari hanno perpetrato il furto nel negozio di ottica approfittando di un momento di distrazione della titolare e della sua collaboratrice. In soli 60 secondi sono riusciti a sottrarre ben 14 occhiali, fuggendo poi a bordo di un’automobile.

Le telecamere del negozio e dei negozi circostanti hanno fornito preziose immagini che hanno permesso l’identificazione dei malviventi e del mezzo utilizzato per la fuga. Particolarmente determinanti sono state le registrazioni delle telecamere dei semafori, che hanno consentito di ottenere la targa del veicolo dei ladri. In questo contesto, il ringraziamento si estende anche alla amministrazione comunele per l’iniziativa di installare semafori e telecamere di ultima generazione lungo Viale Pola, che hanno contribuito significativamente alla risoluzione del caso.

La collaborazione tempestiva e efficace delle forze dell’ordine, con i Carabinieri di Bari, ha portato all’arresto dei ladri e al recupero quasi completo degli occhiali trafugati. Tale risultato è stato reso possibile grazie alla professionalità e al coordinamento delle nostre forze dell’ordine, che operano quotidianamente con impegno e sacrificio per garantire la sicurezza della comunità e la tutela delle attività commerciali locali.

Anna Poggianella esprime il suo sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno preso parte alle indagini, riconoscendo il valore del loro lavoro e il contributo essenziale alla sicurezza e al benessere della collettività.