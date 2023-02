FURTO NEL PARCO BUSCICCHIO – L’AMAREZZA DI CHI CI OPERA…

Tutti i soci e i volontari di “Legami di Comunità – Brindisi” e il Comitato Parco

Buscicchio sono molto amareggiati per un episodio spiacevole accaduto oggi. Episodi

che in passato hanno subito anche altre realtà della comunità educante come la

scuola, la chiesa e la pizzeria. Un furto alla Casa di Quartiere a Parco Buscicchio in cui

sono presenti materiali di una comunità che ogni giorno lotta e agisce solo per un

obiettivo: il benessere di bambini, ragazzi, adulti.. Non era la prima volta che

accadeva, ma in quest’occasione vogliamo comunicarlo per informare tutti che

continueremo a lavorare e ad aiutare sempre il quartiere.

Amareggiati, ma non sconfitti, perchè continuiamo a regalare la bellezza fatta da

persone che oggi erano qui a sostenersi l’uno con l’altro, a pulire insieme e a

rimboccarsi di nuovo le maniche.

La vita del parco continua con campi vivi, con la possibilità di poter svolgere sport

gratuito, regalare arte ed essere presenti e attivi per il territorio e con il territorio.