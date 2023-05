FUSCO: BRINDISI LA SEDE IDEALE PER OSPITARE IL PROSSIMO G7

Dichiarazione del candidato sindaco Roberto Fusco

Il prossimo G7 dei Capi di Stato delle prime sette potenze mondiali si svolgerà in Puglia in luogo da individuarsi. Poiché Brindisi è stata la città individuata dall’Onu per la propria base logistica da cui partono gli aiuti umanitari per tutto il mondo, e questo per le infrastrutture di cui la città è dotata e per la sua posizione strategica tra Oriente ed Occidente e tra nord e sud, reputo che sia Brindisi la sede ideale per ospitare, presso il Castello Alfonsino, i sette rappresentanti delle principali nazioni per l’importante evento come il G7. L’evento, oltre a dare un grande ritorno d’immagine mondiale alla città, con enormi ricadute dal punto di vista economico, consentirebbe di intercettare anche finanziamenti governativi per la realizzazione di parte delle numerose opere manutentive necessarie alla nostra città, anche per completarne la infrastrutturazione. Da sindaco mi batterò per portare avanti questa proposta.