Fusco (M5S): Brindisi una città senza nocchiere…

Il discorso del Sindaco di Brindisi Marchionna in occasione della festa Patronale certifica il totale fallimento della sua amministrazione. Non si può, dopo due anni e mezzo dall’elezione, dichiarare di aver “capito” solo ora dove trovare i fondi per far ripartire la città, affermando che i fondi saranno reperiti dalle compensazioni dovute dalle imprese fin dal 2010, quindi anche durante la consiliatura in cui l’attuale Sindaco era vice sindaco di questa città.Né è accettabile fare l’elenco delle cose ancora da realizzare, quando nei primi due anni e mezzo non è stato fatto nulla, mentre in più occasioni si è sprecato denaro pubblico, anche con il ritardo nel risanamento della MULTISERVIZI, costato ai cittadini ben 5,5 milioni di euro.Il discorso è stato più da candidato sindaco che da Sindaco in carica da oltre due anni. Ha indicato il programma elettorale per i prossimi due anni e mezzo, dimenticando che quelli appena trascorsi sono stati sprecati, dalla rigenerazione e manutenzione urbana al progetto di reindustrializzazione di Brindisi.È come se qualcuno si proponga come capitano di una nave esponendo cosa farà per farla ripartire e, dopo aver ricevuto la fiducia dei cittadini ed assunto il comando, dopo due anni e mezzo di immobilità della nave salisse in coperta a dire ai passeggeri che “forse” ha capito dove trovare la benzina per far partire la nave, Inaccettabile.La città continua a essere una nave abbandonata, senza guida, alla deriva, perdendo ogni giorno nuove occasioni. Sintomatico per tutti è la perdita dell’evento sul Susumaniello proposto dall’Associazione Italiana Sommelier a questa amministrazione, che questa amministrazione ha lasciato cadere.Dopo due anni e mezzo di immobilismo il Sindaco può anche chiedere nuova fiducia ai passeggeri, ma solo consentendogli di votare e di esprimere il loro giudizio. Si dimetta quindi e si sottoponga al voto dei cittadini.I brindisini non possono sopportare altri due anni e mezzo di questo supplizio quotidiano.

Roberto Fusco

Capogruppo M5S comune di Brindisi