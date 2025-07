Fusco (M5S): Il centrodestra litiga e Brindisi paga. Dimissioni!

In un momento delicato per la città, con il futuro della Multiservizi in bilico, la maggioranza di centrodestra si divide ancora una volta in un teatrino indecoroso, dove l’unico vero obiettivo sembra essere la conservazione delle poltrone. Le tensioni tra Fratelli d’Italia e Forza Italia non sono solo un segnale di debolezza politica, ma un danno diretto ai cittadini di Brindisi.

Mentre si discute di rimpasti e assessori da sostituire, la città soffre: gli alberi caduti al Cesare Braico, il cancello pericolante, le strade dissestate in troppi quartieri raccontano di un’amministrazione che ha completamente perso il contatto con la realtà.

Se davvero si arriverà all’ennesimo avvicendamento di giunta, sarà la conferma definitiva che questa destra è interessata più al potere che al bene pubblico.

Il MoVimento 5 Stelle chiede con forza serietà, responsabilità e rispetto per Brindisi.

Chi è stato eletto per amministrare e invece gioca con gli equilibri di potere, abbia il coraggio di fare la sola scelta dignitosa rimasta: dimettersi.

Avv. Roberto Fusco

Capogruppo M5S Br.