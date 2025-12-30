Fusco (M5S): “Il Governo ancora una volta abbandona Brindisi”

Il progetto del Governo di prorogare per anni la Centrale Elettrica

ENEL di Cerano Brindisi Sud per – come riteniamo e come

abbiamo più volte esposto – dare il tempo alla società

NUCLITALIA (costituita a maggio 2025 da ENEL, ANSALDO

ENERGIA e LEONARDO) di studiare e di progettare la

realizzazione in tale sito di una Centrale Nucleare si è infranto

dinanzi alla richiesta di ENEL di ricevere dal Governo il rimborso

in tutto od in parte dei costi conseguenti a tale proroga, ed al

pericolo paventato dai dirigenti del Ministero che tale aiuto

economico del Governo venga considerato dalla Commissione

Europea un aiuto di Stato, vietato dalle leggi europee allorché

venga erogato in favore di società operanti sul mercato in

concorrenza con altre società europee del medesimo settore, con

apertura a carico dello Stato Italiano di una costosissima

procedura di infrazione.

Il decreto legge che tanto si attendeva per mettere in sicurezza i

lavoratori che dal 31 dicembre 2025 perderanno il posto di lavoro,

ed anche tutti i restanti lavoratori diretti ed indiretti della Centrale

di Cerano Brindisi Sud, dinanzi alle dette obiezioni dei dirigenti

ministeriali, non è stato più adottato, in attesa di un confronto dei

dirigenti ministeriali con quelli europei volti ad escludere il

paventato pericolo di infrazione.

Il GOVERNO ha così dimostrato per l’ennesima volta la totale

propria incapacità di affrontare tempestivamente e seriamente il

tema della riconversione industriale del territorio di Brindisi, tema

del quale, non a caso, non si è mai aperto un dibattito, per non

poter essere esposte le ragioni della progettata realizzazione di una

centrale nucleare sottese all’inerzia del Governo, ragioni che il

Movimento 5 Stelle ha fatto uscire allo scoperto allorché ha

presentato in Consiglio Comunale nel giugno 2025 un ordine del

giorno che dichiarava il territorio di Brindisi territorio

denuclearizzato, ordine del giorno bocciato dalla maggioranza di

centro destra che amministra la città.

Sicché l’ENEL, fermata con un mero ordine del giorno

parlamentare di natura politica ma che non prevedeva nulla in

concreto sul da farsi, si trova oggi con un Piano Nazionale

Energetico e con un AIA prevedente la dismissione della Centrale

a carbone di Cerano al 31 dicembre 2025, e persino con una

concessione ad ENEL da parte dell’AUTORITA’ PORTUALE

della banchina di Costa Morena Ovest, costituente luogo di scarico

del carbone destinato ad alimentare la Centrale Elettrica in

questione, pure scadente il 31 dicembre 2025.

Un vero disastro, che getta nella disperazione centinaia di

lavoratori e le relative famiglie, e non assicura ancora una volta

nulla ai cittadini di Brindisi, che da anni attendono l’arrivo dei

nuovi investimenti sostitutivi sostenibili che possano togliere

Brindisi dall’ultimo posto delle città più povere d’Italia e che

possano dare prospettive immediate di nuova occupazione anche

ai giovani, evitandone la continua emigrazione in corso da anni.

Nel condannare tale gravissimo atteggiamento del Governo, il

Movimento 5 Stelle di Brindisi chiede che ENEL, che negli anni

ha tratto utili per miliardi di euro dalla Centrale di Cerano Brindisi

Sud, provveda immediatamente e con propri fondi alla tutela dei

lavoratori sia diretti che dell’indotto, inclusi i lavoratori della SIR

che al 31 dicembre 2025, ossia domani, perderanno il proprio

posto di lavoro, così come una grande azienda deve fare, allorché

erratamente ha confidato sull’aiuto di fondi governativi connessi

alla proroga sine die della Centrale in questione.

Chiede anche che ENEL proceda poi, nei tempi necessari per la

tutela dei posti di lavoro e per conseguire le relative

autorizzazioni, e sempre con propri fondi, alle opere di

smantellamento e di bonifica, alle quali, lo si rammenta, ENEL è

tenuta per legge.

Si chiede poi urgentemente che si dia impulso all’Accordo di

programma per la decarbonizzazione del territorio di Brindisi che

già da marzo 2025 ha visto la presentazione di circa 60 domande

di investimento, ad oggi ancora oggetto di valutazione da parte di

INVITALIA, anche per mancanza dei terreni e delle banchine

dove allocare tali nuovi investimenti, stante il fermo della

dismissione della Centrale e delle connesse strutture di

alimentazione (banchina e nastro trasportatore) imposto dal

Governo.

Brindisi, che ha ospitato la Centrale Enel a carbone più grande di

Europa, con grave pregiudizio alla salute dei cittadini e

devastazione di parte rilevante del proprio territorio, devastazione

che andrà doverosamente riparata mediante l’esecuzione dei lavori

di smantellamento e di bonifica previsti dalla legge a carico dei

soggetti industriali che dismettono i propri impianti, ed i lavoratori

diretti ed indiretti della Centrale, che devono essere prima di tutto

tutelati e non abbandonati a se stessi, meritano rispetto da parte del

Governo e di una grande azienda come ENEL, con oltre 50

miliardi di euro di fatturato.

Ogni ulteriore rinvio è una scelta politica precisa.

E a pagarne il prezzo, ancora una volta, sono i lavoratori,

assurdamente abbandonati a se stessi, ed i cittadini di Brindisi, che

vedono da anni la città languire senza che gli attesi nuovi

investimenti sostenibili vengano autorizzati e finanziati.

M5S Brindisi

Il Consigliere Comunale avv. Roberto Fusco