FUSCO: PATTO CIVICO PER BRINDISI CON CONSIGLI COMUNALI NEI QUARTIERI

“Patto civico per Brindisi con Consigli Comunali nei quartieri”

La parola d’ordine che ha contraddistinto la mia campagna elettorale e che caratterizzerà la nuova amministrazione che, mi auguro, di rappresentare, è Comunità. Mettersi al tavolo, ascoltare e confrontarsi. Decidere con al fianco i cittadini, ripartire dal basso, scendere in strada, stare con i cittadini, in mezzo a loro e, insieme a loro, iniziare un percorso nuovo. Questo “Patto civico” è necessario a Brindisi per ridurre le distanze tra cittadini e pubblica amministrazione, significa mettersi nelle condizioni di poter dare ascolto alle necessità di tutta la comunità. Per questo, convocheremo anche Consigli Comunali di quartiere, in ogni quartiere di Brindisi, per lavorare in modo condiviso e coeso con gli abitanti, con i comitati, individuando le priorità della loro zona, perché i cittadini stessi diventino gli attori ‘politici’ principali del loro stesso cambiamento.