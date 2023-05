Fusco: “Vigili di quartiere come presidio di prevenzione e sicurezza con servizi di prossimità”

Azione di prevenzione – anche sociale – prima che di contrasto e un approccio proattivo. Sostiene l’importanza della presenza delle istituzioni per le strade di Brindisi, il candidato sindaco Roberto Fusco, che annuncia l’istituzione dei Vigili di quartiere come presidio di prevenzione e sicurezza degli abitanti più che come strumento di repressione o punizione.

“La vicinanza ai cittadini passa, anche, dal garantire loro sicurezza nel luogo in cui vivono – commenta Fusco – non è più il cittadino che deve recarsi al comando per denunciare, per lamentarsi, per chiedere o sollecitare un intervento, ma è l’agente che si muove sul territorio, parla con i cittadini, comprende le loro problematiche ed interviene per risolverle addirittura prima che una necessità emerga. Un’attenzione diffusa alla legalità, quindi, strettamente legata al rispetto dei diritti di tutti. I Vigili di quartiere devono essere un punto di riferimento per stabilire un contatto quotidiano tra l’amministrazione comunale e i cittadini, commercianti, giovani e soprattutto anziani. Come già inserito nel programma elettorale della nostra coalizione, tra le attività prioritarie darò mandato di assumere almeno 10 unità di Polizia Locale così come da graduatoria e da ordine del giorno già votato in Consiglio Comunale, per assicurare l’apertura dello sportello Comune Amico nei quartieri.”

“Nello specifico – continua Fusco – lo sportello Comune Amico dovrà essere una vera e propria bussola per orientare la popolazione nella soluzione delle più svariate questioni. Gli operatori di polizia dovranno seguire passo passo le questioni segnalate affinché si arrivi ad una veloce e positiva soluzione. Avrà l’obiettivo, quindi, di semplificare la vita dei cittadini nel loro rapporto con il Comune. A questi servizi, infine, potenzieremo il sistema di videocamere di sorveglianza presente in città come ulteriore antidoto al senso di insicurezza e presidio su piazze, parchi e negozi. La nostra amministrazione sarà sempre orientata all’ascolto e la capacità di creare relazioni di fiducia con i cittadini.”