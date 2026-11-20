Futsal Carovigno: dallo sport alla solidarietà, devoluti all’AISLA 1000 euro raccolti con “Carovigno nel Pallone”

CAROVIGNO – Lo scorso 7 agosto, in una Piazza della Libertà gremita e vibrante di entusiasmo, la società Futsal Carovigno aveva dato vita a “Carovigno nel Pallone”, una serata nata con uno spirito ben preciso: riprendersi i luoghi della comunità, riportare il pallone per le strade del paese e trasformare il cuore della città in un grande campo a cielo aperto. Un’iniziativa pensata per abbattere ogni barriera, capace di includere bambini e bambine, ragazzi e ragazze nel gioco più bello del mondo e, allo stesso tempo, riunire con emozione le vecchie glorie del calcio carovignese in un simbolico passaggio di testimone tra generazioni.

In quella cornice di festa e condivisione, la società aveva assunto un importante impegno di solidarietà che oggi si trasforma in un gesto concreto: il Futsal Carovigno ha ufficialmente devoluto ad AISLA – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica – la somma di 1000 euro, ricevuta tramite il contributo dell’Amministrazione Comunale di Carovigno.

La decisione nasce da una profonda condivisione di valori. Nel percorso di crescita dei giovani, lo sport rappresenta una vera scuola di vita in cui il principio “Persone che aiutano persone” – guida fondamentale dell’operato di AISLA – trova una naturale corrispondenza: sostenersi a vicenda, empatizzare con l’altro e non lasciare mai nessuno indietro.

A tracciare la rotta di questa iniziativa sono state le toccanti parole di Andrea, testimone della battaglia contro la malattia: «Io non posso più correre: fatelo voi, più che potete!».

Essere al mondo è un caso, decidere di essere per un’altra persona è una scelta: è con questa consapevolezza che il Futsal Carovigno ha scelto di raccogliere questo appello, trasformando l’energia e la vicinanza della propria comunità in un aiuto reale.

La società desidera esprimere un sincero ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Carovigno per la fiducia e il supporto, ad AISLA per la straordinaria opera di assistenza svolta sul territorio, a tutti gli sponsor che credono e investono nel progetto societario, e un grazie profondo alle ragazze e alle loro famiglie, il cui costante impegno e spirito di sacrificio rendono possibile il raggiungimento di traguardi sportivi e umani di fondamentale valore.