“Futura. La Puglia per la parità”: 300mila per sostenere progetti culturali, artistici e laboratoriali contro la disparità di genere. Capone: “Incentiviamo la rivoluzione culturale contro gli stereotipi”

Rifinanziato l’avviso pubblico “Futura. La Puglia per la parità”. Il Consiglio regionale anche quest’anno ha stanziato 300 mila euro per finanziare progetti finalizzati ad abbattere la disparità di genere e che si impegnano a smantellare gli stereotipi e ad incentivare la parità tra donne e uomini. Dal 16 aprile è possibile presentare la domanda per partecipare a questa seconda edizione. Le iniziative dovranno essere realizzate da giugno a dicembre 2024 sul territorio pugliese. Le proposte progettuali dovranno pervenire entro il 15 maggio 2024. Basta mandare una email a sezione.comunicazione@pec.consiglio.puglia.it. Possono partecipare associazioni culturali, di promozione sociale, fondazioni e imprese. Lo scorso anno il Consiglio regionale ha finanziato oltre 107 progetti distribuiti su tutto il territorio regionale.

“Sono convinta che attraverso l’arte, la musica, il teatro, la creatività è possibile attivare la rivoluzione culturale necessaria per costruire le basi di una società più equa e democratica – spiega Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale – una società pronta a superare la cultura patriarcale. Ogni piccola azione può contribuire a questa grande rivoluzione. Le leggi da sole non bastano, ma serve educare al rispetto delle differenze e le varie forme artistiche e culturali in questo percorso possono avere un grande ruolo ed incidere sulle persone e la loro formazione”.