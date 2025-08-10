Futura Mentoring al Liceo Palumbo di Brindisi

Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento

dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Inves?mento 1.4: Intervento

straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo

grado e alla loBa alla dispersione scolas?ca

Interven? di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimen? e il contrasto alla

dispersione scolas?ca (D.M. 2 febbraio 2024, n. 19)

PROGETTO “BRIDGING THE GAP” M4C1I1.4-2024-1322-P-50052 CUP J84D21001270006

MENTORING PNRR AL LICEO PALUMBO: PERCORSI PERSONALIZZATI INNOVATIVI

PER IL SUCCESSO DEGLI STUDENTI

I percorsi di mentoring PNRR (Interven4 di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli

apprendimen4 e il contrasto alla dispersione scolas4ca – D.M. 2 febbraio 2024, n. 19), aFva4 a conclusione

degli scru4ni di giugno a beneficio degli studen4 con sospensione di giudizio, hanno offerto un supporto

personalizzato a tuF coloro che necessitavano di rafforzare le competenze fondamentali, sopraJuJo nelle

aree linguis4co-espressiva e logico-scien4fica.

L’innovazione chiave di ques4 percorsi risiede nel mentoring personalizzato, un rapporto educa4vo direJo e

unico tra docente e studente. Questo legame profondo non si è limitato al recupero di lacune disciplinari, ma

ha agito in profondità sul metodo di studio e sulla mo4vazione intrinseca. TuF i nostri studen4 sono sta4

accompagna4 nella riorganizzazione delle proprie strategie di apprendimento, imparando a ges4re

autonomamente il tempo e a sviluppare un approccio più efficace e consapevole. Il mentoring ha inoltre

potenziato l’autoefficacia, rafforzando la fiducia nelle proprie capacità e superando blocchi o momen4 di

disorientamento.

Parallelamente, il tutoraggio disciplinare in piccoli gruppi ha permesso un recupero mirato dei contenu4

essenziali di tuJe le discipline. Grazie a metodologie didaFche aFve, esercitazioni guidate e un ambiente di

apprendimento coopera4vo, gli studen4 hanno consolidato conoscenze e competenze in un contesto sereno,

s4molante e non giudicante.

I risulta4 finali confermano l’efficacia dei percorsi: tuF gli studen4 hanno superato brillantemente gli esami

di recupero dei debi4 forma4vi. Ma il nostro successo va ben oltre i numeri. L’impaJo del progeJo ha

coinvolto l’intera esperienza di studio, rafforzando negli studen4 il senso di appartenenza, l’autonomia, la

mo4vazione e una maggiore consapevolezza del proprio percorso scolas4co, contribuendo alla formazione di

ciJadini più consapevoli, responsabili e prepara4 ad affrontare sfide future.

Questa esperienza dimostra chiaramente come i fondi PNRR, se impiega4 con visione e un’aJenta

progeJualità, possano generare azioni educa4ve realmente innova4ve, di grande efficacia e dal potenziale

trasforma4vo.

L’inves4mento nel mentoring e nel tutoring non si è limitato, infaF, a superare difficoltà momentanee, ma

ha posto le basi per un nuovo modello di scuola: un ambiente educa4vo inclusivo, profondamente orientato

al successo di ogni singolo studente e che fa dell’innovazione la leva principale per la crescita personale e

forma4va.

Il Liceo EJore Palumbo di Brindisi si conferma così una realtà scolas4ca solida e dinamica, caraJerizzata da

un impegno costante nel promuovere l’eccellenza e il benessere dei propri studen4. AJraverso i suoi indirizzi

– Scienze Umane, Scienze Umane opzione Economico-Sociale e Linguis4co, più il nuovissimo Made in Italy –

il nostro liceo offre un’offerta forma4va moderna e completa, capace di coniugare profondità culturale,

un’aJenta visione dell’aJualità e sviluppo di competenze chiave per il futuro.