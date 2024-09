Futuro dell’aeroporto del Salento – Lunedì Aeroporti di Puglia incontra gli stakeholder di Brindisi

Come annunciato nei giorni scorsi, Aeroporti di Puglia comunica che il prossimo 16 settembre, alle ore 10.00, nella Direzione AdP dell’Aeroporto del Salento, il Presidente Antonio Maria Vasile e il Direttore Generale Marco Catamerò incontreranno gli stakeholder espressione del territorio per un momento di confronto e condivisione di idee e contributi utili per il futuro sviluppo dell’aeroporto, anche alla luce degli importanti interventi inseriti nel contratto di programma 2024 / 2027 approvato da ENAC .