Futuro Nazionale completa l’organizzazione provinciale di Brindisi. Su proposta del Responsabile Provinciale, Nicola Di Donna, il Responsabile Regionale della Puglia, On. Rossano Sasso, ha conferito gli incarichi provinciali e cittadini per la provincia di Brindisi.

Con la definizione dell’Esecutivo Provinciale e la nomina dei Segretari Cittadini, Futuro Nazionale si radica in modo capillare in tutta la provincia di Brindisi. È un passo decisivo per costruire una presenza seria, organizzata e vicina ai cittadini, in ogni comune, in ogni quartiere, in ogni realtà del nostro territorio», dichiara il Segretario Provinciale Nicola Di Donna.

Ringrazio il Responsabile Regionale, On. Rossano Sasso, per la fiducia, e ringrazio tutte le donne e gli uomini che hanno accettato di assumersi questa responsabilità. Da oggi si lavora, con concretezza e spirito di squadra, per dare a Brindisi e alla Puglia una proposta politica credibile, fatta di ascolto, merito e risultati.

ESECUTIVO PROVINCIALE

-Nicola Di Donna Segretario Provinciale

-Adriana Ciciriello Vice Segretaria

-Luca Tondi Organizzazione

COMPONENTI

Amedeo Fino

Aldo Falco

Roberto Longo

Mirko Bottacci

Oronzo Leo

Fernando Carbone

Antonio Sartorio

Leonardo D’Amico

Lelio Lolli

Riccardo Rubini

Giovanni Greco

Angelo Di Noi

Partecipano di diritto i Consiglieri Comunali.

SEGRETARI CITTADINI

Cesare Mevoli – Brindisi

Giuseppe Capuano – Francavilla Fontana

Giuseppe Semeraro – Carovigno

Giuseppe Corona – Ostuni

Oreste Strabone – Oria

Gabriele Pedone – San Pietro Vernotico

Antonio Sartorio – Latiano

Fernando Carbone – Cellino San Marco

Giovanni Zizzi – Ceglie Messapica

Maurizio Coppola – Torre Santa Susanna

Pierpaolo Ciccarese – Erchie

Angelo Ferrara – Fasano

A ciascun Segretario Cittadino affido il compito di aprire le sezioni, ascoltare i cittadini e portare le istanze del territorio all’interno del partito. Futuro Nazionale vuole essere una casa aperta: per i giovani, per le famiglie, per le imprese, per chi vuole impegnarsi per il bene comune», conclude Di Donna.

Nei prossimi giorni saranno convocate le prime riunioni cittadine e provinciali per definire il programma di attività e le iniziative sul territorio.

Il Segretario Provinciale

Nicola Di Donna

Futuro Nazionale – Provincia di Brindisi