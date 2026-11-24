Futuro Nazionale completa l’organizzazione provinciale di Brindisi. Su proposta del Responsabile Provinciale, Nicola Di Donna, il Responsabile Regionale della Puglia, On. Rossano Sasso, ha conferito gli incarichi provinciali e cittadini per la provincia di Brindisi.
Con la definizione dell’Esecutivo Provinciale e la nomina dei Segretari Cittadini, Futuro Nazionale si radica in modo capillare in tutta la provincia di Brindisi. È un passo decisivo per costruire una presenza seria, organizzata e vicina ai cittadini, in ogni comune, in ogni quartiere, in ogni realtà del nostro territorio», dichiara il Segretario Provinciale Nicola Di Donna.
Ringrazio il Responsabile Regionale, On. Rossano Sasso, per la fiducia, e ringrazio tutte le donne e gli uomini che hanno accettato di assumersi questa responsabilità. Da oggi si lavora, con concretezza e spirito di squadra, per dare a Brindisi e alla Puglia una proposta politica credibile, fatta di ascolto, merito e risultati.
ESECUTIVO PROVINCIALE
-Nicola Di Donna Segretario Provinciale
-Adriana Ciciriello Vice Segretaria
-Luca Tondi Organizzazione
COMPONENTI
- Amedeo Fino
- Aldo Falco
- Roberto Longo
- Mirko Bottacci
- Oronzo Leo
- Fernando Carbone
- Antonio Sartorio
- Leonardo D’Amico
- Lelio Lolli
- Riccardo Rubini
- Giovanni Greco
- Angelo Di Noi
Partecipano di diritto i Consiglieri Comunali.
SEGRETARI CITTADINI
- Cesare Mevoli – Brindisi
- Giuseppe Capuano – Francavilla Fontana
- Giuseppe Semeraro – Carovigno
- Giuseppe Corona – Ostuni
- Oreste Strabone – Oria
- Gabriele Pedone – San Pietro Vernotico
- Antonio Sartorio – Latiano
- Fernando Carbone – Cellino San Marco
- Giovanni Zizzi – Ceglie Messapica
- Maurizio Coppola – Torre Santa Susanna
- Pierpaolo Ciccarese – Erchie
- Angelo Ferrara – Fasano
A ciascun Segretario Cittadino affido il compito di aprire le sezioni, ascoltare i cittadini e portare le istanze del territorio all’interno del partito. Futuro Nazionale vuole essere una casa aperta: per i giovani, per le famiglie, per le imprese, per chi vuole impegnarsi per il bene comune», conclude Di Donna.
Nei prossimi giorni saranno convocate le prime riunioni cittadine e provinciali per definire il programma di attività e le iniziative sul territorio.
Il Segretario Provinciale
Nicola Di Donna
Futuro Nazionale – Provincia di Brindisi