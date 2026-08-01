Futuro Nazionale – Carovigno: “Le dimissioni del sindaco certificano il fallimento politico di un’amministrazione divisa e senza una guida autorevole”

Le dimissioni del sindaco di Carovigno, Massimo Lanzilotti, rappresentano il punto di arrivo di una crisi politica che da tempo era sotto gli occhi di tutti. Al di là delle dinamiche interne alla maggioranza, emerge con evidenza il fallimento di un progetto amministrativo incapace di garantire coesione, chiarezza di ruoli e stabilità istituzionale.

Per mesi i cittadini hanno assistito a tensioni, contrapposizioni e a una comunicazione politica che ha dato l’impressione di una maggioranza impegnata più nella gestione degli equilibri interni che nella soluzione dei problemi della città. Quando in una coalizione prevalgono personalismi e competizioni per la leadership, è inevitabile che l’azione amministrativa ne risenta.

Le dimissioni del sindaco non possono essere archiviate come un semplice incidente di percorso né risolte con appelli all’unità o accordi dell’ultima ora. Se la fiducia politica è venuta meno, occorre prenderne atto con serietà e trasparenza.

Futuro Nazionale ritiene che i prossimi venti giorni previsti dalla legge debbano essere utilizzati non per costruire compromessi di facciata, ma per dire con chiarezza ai cittadini quale sia il futuro dell’amministrazione comunale. I cittadini hanno diritto di sapere se esiste ancora una maggioranza realmente coesa, chi ne esercita la guida politica e quali siano gli obiettivi condivisi.

L’eventuale ritiro delle dimissioni avrebbe senso soltanto se accompagnato da un profondo chiarimento politico e da un rinnovato patto di fiducia all’interno della maggioranza. Diversamente, significherebbe soltanto rinviare una crisi che appare ormai evidente.

Carovigno ha bisogno di un’amministrazione autorevole, stabile e concentrata esclusivamente sugli interessi della comunità. Le continue tensioni politiche hanno già fatto perdere troppo tempo alla città.

Futuro Nazionale continuerà a svolgere il proprio ruolo con serietà e responsabilità, vigilando sull’operato delle istituzioni e proponendo un’alternativa politica credibile, fondata sulla trasparenza, sulla competenza e sul rispetto dei cittadini.

Comitati provinciali di Futuro Nazionale