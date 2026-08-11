Futuro Nazionale: “I proventi del fotovoltaico siano utilizzati per ristrutturare le case comunali”

Più attenzione alle famiglie residenti e un utilizzo concreto delle risorse generate dagli impianti fotovoltaici. È questa la proposta che Futuro Nazionale intende sottoporre all’Amministrazione comunale: destinare le risorse economiche derivanti dagli impianti fotovoltaici alla ristrutturazione e alla riqualificazione degli immobili di proprietà del Comune destinati alle famiglie residenti.

Per Futuro Nazionale, le risorse pubbliche devono tradursi in interventi concreti a beneficio della comunità. I proventi prodotti dagli impianti fotovoltaici rappresentano un patrimonio economico che può e deve essere reinvestito sul territorio, soprattutto quando si tratta di migliorare le condizioni degli alloggi di proprietà comunale.

«Riteniamo sia arrivato il momento di dare una destinazione chiara e socialmente utile a queste risorse – dichiara Futuro Nazionale –. Se il patrimonio pubblico produce ricchezza, quella ricchezza deve tornare ai cittadini. Destinare i proventi degli impianti fotovoltaici alla ristrutturazione delle case comunali significa intervenire concretamente a sostegno delle famiglie residenti, migliorando la qualità degli alloggi e restituendo dignità e valore al patrimonio dell’Ente».

Gli immobili comunali necessitano di una programmazione seria degli interventi di manutenzione e ristrutturazione. Utilizzare una parte delle risorse derivanti dalla produzione di energia rinnovabile permetterebbe di affrontare le situazioni più urgenti e, allo stesso tempo, di avviare un percorso di riqualificazione complessiva degli alloggi.

Futuro Nazionale propone quindi che venga predisposto un piano degli interventi, individuando le abitazioni che presentano le maggiori necessità e stabilendo priorità sulla base delle condizioni degli immobili e delle esigenze delle famiglie che vi risiedono.

Non chiediamo interventi straordinari – conclude Futuro Nazionale – ma una scelta di buon senso: utilizzare una risorsa che già esiste per rispondere a un bisogno concreto della nostra comunità. La transizione energetica deve produrre benefici anche sul piano sociale. Il fotovoltaico può significare energia pulita, ma anche case migliori, sostegno alle famiglie e tutela del patrimonio comunale».

Futuro Nazionale continuerà a sostenere ogni iniziativa finalizzata a rendere le risorse pubbliche uno strumento concreto di sostegno alle famiglie e di sviluppo della comunità. Il Gruppo Consiliare Futuro Nazionale di Brindisi