Futuro Nazionale – Porto: chiesto il Consiglio monotematico con Mastro. Brindisi merita risposte, non rinvii

Porto: chiesto il Consiglio monotematico con Mastro. Brindisi merita risposte, non rinvii.

È stato raggiunto il numero sufficiente di firme per la convocazione di un Consiglio comunale dedicato esclusivamente al porto, con la presenza del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Francesco Mastro.

L’iniziativa è promossa da Futuro Nazionale insieme a consiglieri di maggioranza e di opposizione. Una convergenza trasversale che dimostra come il tema non appartenga a uno schieramento, ma all’intera comunità cittadina. Ora il Presidente del Consiglio Comunale dovrà convocare la seduta entro venti giorni, così come da statuto e regolamento.

Lo dichiara il segretario provinciale di Futuro Nazionale, Nicola Di Donna.

«Da tempo la città attende un momento di discussione pubblica, trasparente e documentata, sul destino dello scalo e sulle sue ricadute economiche, occupazionali e urbanistiche. Il Consiglio comunale è la sede naturale per questo confronto e non può essere sostituita da incontri ristretti o da interventi in occasioni celebrative».

Negli ultimi anni il porto ha attraversato trasformazioni profonde, con conseguenze dirette per imprese, lavoratori e famiglie brindisine. Proprio per questo è indispensabile fare chiarezza su strategie, progetti in corso, prospettive di sviluppo e ricadute concrete per il territorio, ascoltando anche le voci di chi nel porto opera quotidianamente.

«Non chiediamo un processo, chiediamo un dialogo istituzionale vero», prosegue Di Donna. «Le istituzioni hanno il dovere di incontrarsi e di rendere conto ai cittadini, soprattutto quando si tratta di un’infrastruttura così centrale per l’identità e per il futuro di Brindisi».

L’auspicio è che il Presidente Mastro accolga l’invito e partecipi personalmente alla seduta.

Un eventuale rifiuto o un nuovo rinvio sarebbero difficili da comprendere e verrebbero vissuti dalla città come l’ennesima occasione mancata, un segnale di distanza tra chi governa il porto e chi quel porto lo vive ogni giorno.

«Brindisi non chiede favori, chiede rispetto. Chiede di essere ascoltata e informata. Il Consiglio monotematico è l’occasione giusta per farlo, nel luogo giusto e davanti a tutti».

Il Segretario Provinciale di Futuro Nazionale

Nicola Di Donna