G7, D’Attis (Fi): 2 milioni di euro per eliporti a Brindisi. Grazie a Meloni e Tajani

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Il Consiglio dei Ministri ha deciso di mettere il piede sull’acceleratore per il potenziamento infrastrutturale della Puglia in occasione del G7: sarà nominato un commissario straordinario per velocizzare e garantire la realizzazione degli interventi necessario. Nell’ambito delle iniziative che viaggeranno su questo binario, c’è l’impegno e la previsione di uno stanziamento di circa 2 milioni di euro da parte del Ministero dei Esteri per realizzare due eliporti a Brindisi. Una previsione importantissima per il nostro territorio e ringraziamo il premier Meloni e il vicepremier Tajani per il segnale di attenzione che avrà riverberi di assoluta sostanza per Brindisi e per tutta la Regione”.