“G7” – D’Attis (FI): Brindisi e la Puglia al centro della politica internazionale. Emozione straordinaria e tanta speranza

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.“E’ un’emozione indescrivibile: vedere la mia terra al centro dell’attenzione mondiale è veramente emozionante. Brindisi, la mia provincia, la mia regione, il mio paese oggi ospitano un vertice cruciale per il futuro internazionale. E’ semplicemente straordinario e mi auguro che durante questo G7 si assumano decisioni importanti per la pace e lo sviluppo. Il presidente della Repubblica Mattarella, il segretario generale Guterres, il presidente Meloni, il vicepresidente Tajani… gli arrivi degli airforce one degli Stati Uniti e i big della politica mondiale: per la nostra terra è un onore irripetibile, sono momenti indimenticabili”.