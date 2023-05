G7 – D’ATTIS: PER LA PUGLIA STRAORDINARIA OPPORTUNITÀ

G7: D’Attis, scelta Puglia straordinaria opportunità

“Voglio ringraziare il presidente del Consiglio Giorgia Meloni per aver scelto la Puglia come sede del G7 a guida italiana del giugno 2024: una decisione che denota grande attenzione del governo per la nostra regione e ci riempie di orgoglio. Accogliere i grandi della terra rappresenta una straordinaria opportunità per la Puglia e per tutto il Mezzogiorno. Ci impegneremo al massimo per l’ottima riuscita dell’evento. La Puglia non deluderà”. Lo scrive in una nota Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia e coordinatore azzurro della Puglia.