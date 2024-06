“G7” e “NOG7” – A Fasano un buon esempio di democrazia…

La città di Fasano ha vissuto con Brindisi i momenti salienti del G7 legato alla presidenza italiana. Sono stati tre giorni particolarmente intensi durante i quali i cittadini del posto hanno dovuto sobbarcarsi divieti e limitazioni, ma lo hanno fatto ben volentieri, non fosse altro per l’incredibile ritorno di immagine derivante dallo svolgimento di questo evento che ha registrato la presenza dei sette presidenti più importanti del mondo.

Ma Fasano non è stata solo questo. Nei due giorni finali del G7, infatti, ha ospitato altrettante manifestazioni organizzate da chi si è opposto allo svolgimento del G7, contestandone i contenuti ed anche le politiche attuate dalle sette nazioni nei confronti dei paesi in cui si continua a morire per le guerre in atto.

Il primo giorno si sono ritrovati in piazza esponenti della Cgil, di Libera e di tante associazioni del terzo settore, mentre nel secondo giorno il Comitato nazionale contro il G7 si è ritrovato in corteo per le strade della città per poi dar vita ad una manifestazione nella villa comunale.

Il tutto, è stato reso possibile grazie alla disponibilità all’accoglienza manifestata dall’Amministrazione Comunale con il sindaco Francesco Zaccaria e soprattutto grazie ad un imponente spiegamento di forze dell’ordine. Soprattutto nella giornata di ieri, peraltro, si temeva la presenza tra i manifestanti di gruppi di blackblock provenienti anche da altre nazioni. Sta di fatto, però, che proprio la presenza di centinaia di uomini, in divisa ed in abiti civili, probabilmente avrà sconsigliato qualsiasi gesto inconsulto. Del resto, chi ha manifestato in piazza lo ha fatto in maniera assolutamente pacifica e non si sono registrati incidenti.

Insomma, una bella pagina di democrazia ed allo stesso tempo di efficienza delle nostre forze dell’ordine.